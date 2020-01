Piazza contesa a Bibbiano, Salvini giovedì farà il suo comizio. Lo ha deciso la Questura. Le Sardine: “Vuole strumentalizzare la piazza, lo impediremo” (Di sabato 18 gennaio 2020) La Lega terrà il suo comizio a Bibbiano, il comune dell’inchiesta sugli affidi. La Questura di Reggio Emilia “non revocherà la Piazza di Bibbiano per la Lega giovedì 23 gennaio”, quindi, ha spiegato all’Ansa il movimento delle Sardine, “la Lega farà la manifestazione”. “Noi abbiamo confermato l’altra Piazza” che ci è stata proposta, “Piazza Libero Grassi”. “Dato che per noi la priorità sono i cittadini – hanno aggiunto le Sardine – lunedì sera faremo un’assemblea pubblica a Bibbiano dove capiremo quale è la volontà delle persone. Se vorranno una manifestazione con 7mila persone nella Piazza data dalla Questura o se preferiscono non fare nulla. Salvini – aggiungono – vorrà strumentalizzare questa Piazza, lo impediremo”. La Lega aveva fatto sapere di aver prenotato la Piazza appena ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

