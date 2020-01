Perugia, spara alla sorella e al fidanzato: donna gravissima colpita al volto e al torace (Di sabato 18 gennaio 2020) Come spiega una nota dell’ospedale di Perugia, l’uomo avrebbe sparato ai due familiari con un fucile da caccia mentre tutti e tre si trovavano a bordo di un’auto. La donna, 32enne, è gravissima. Ferito anche il fidanzato. Indagano i carabinieri che hanno già fermato il fratello. Nella serata di giovedì 16 gennaio, a Marsciano (Perugia), un uomo, Danilo Baldini, ha sparato con un fucile alla sorella e al ragazzo di quest’ultima. La donna, 33 anni, è ricoverata dalla notte scorsa nella struttura di Rianimazione dell’ospedale di Perugia con profonde ferite al volto e al torace. La prognosi è riservata. A riferire le condizioni sanitarie è una nota dell’ufficio stampa dell’ospedale. “Uno dei medici di turno, il dottor Antonio Galzerano, – spiega la nota dell’ospedale di Perugia – ha esposto ai familiari la complessa situazione delle condizioni donna, che nelle prossime ... limemagazine.eu

