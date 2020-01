Peluso: «Dominata una grande squadra. Vittoria che dà morale» – VIDEO (Di sabato 18 gennaio 2020) Federico Peluso sorride dopo i tre punti conquistati dal Sassuolo contro un cliente scomodo come il Torino – VIDEO (Dal nostro inviato al Mapei Stadium, Antonio Parrotto) – Federico Peluso può dirsi più che soddisfatto del trionfo in rimonta del Sassuolo contro il Torino. Gli emiliani mettono le mani su tre punti fondamentali sia per la classifica sia per l’autostima. «Abbiamo dominato una grande squadra. Questa è una Vittoria che dà morale», ha affermato il laterale difensivo neroverde in zona mista dopo il triplice fischio. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

