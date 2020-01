Pedemontana Veneta, “tecnici della Regione nella galleria un’ora prima del crollo che uccise un operaio” (Di sabato 18 gennaio 2020) La volta della galleria Malo-Castelgomberto lunga sette chilometri, nel cantiere della Pedemontana Veneta, che è crollata più volte. La morte del gruista Sebastiano La Ganga, avvenuta il 19 aprile 2016. Un masso di 32 tonnellate che si è staccato e non ha lasciato scampo all’operaio. Quattro anni di indagini senza arrivare all’udienza preliminare. Soltanto adesso il deposito degli atti riguardanti 14 indagati, in vista della richiesta di rinvio a giudizio. E un particolare che il Coordinamento Veneto Pedemontana Alternativa (Covepa) ha definito “agghiacciante”: fino a un’ora prima del crollo dentro la galleria erano presenti due tecnici della Regione. Come se gli ispettori del Ministero fossero stati sul ponte Morandi a Genova mezz’ora prima del suo collasso, il 14 agosto 2018. Il Covepa ha convocato una conferenza stampa con il portavoce architetto Massimo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

