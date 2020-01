Paura sul volo Olbia-Roma, atterraggio di emergenza per fumo in aereo (Di sabato 18 gennaio 2020) atterraggio d’emergenza per il volo Olbia-Roma per fumo in aereo. Un bambino è rimasto intossicato. Aperta un’indagine. Olbia – atterraggio d’emergenza per il volo Olbia-Roma nella serata di venerdì 17 gennaio 2020. Il velivolo dell’Air Italy è stato costretto a ritornare indietro per la presenza di fumo in aereo. Il guasto, secondo le prime informazioni, sarebbe stato segnalato dagli stessi passeggeri. Tanta Paura a bordo. Nessun ferito grave. Un bambino ha avuto bisogno dei soccorsi per un’intossicazione. Paura sul volo Olbia-Roma, atterraggio di emergenza L’allarme è scattato poco dopo la partenza. I passeggeri hanno notato la presenza del fumo e segnalato il fatto agli assistenti di volo. Immediato l’avvio delle procedure di sicurezza per cercare di salvaguardare la salute dei passeggeri. Il capitano del volo ha chiesto e ... Leggi la notizia su newsmondo

matteosalvinimi : #Salvini Su Gregoretti: rinvio del voto sul mio processo? Forse hanno paura del voto in Emilia-Romagna... ?? @rtl1025 #nonstopnews - FMCastaldo : #Salvini ha compiuto l'ennesima giravolta, questa volta sul #TaglioDeiParlamentari. Vuole il #referendum? Bene! Sar… - LegaSalvini : ++ COME PER L'UMBRIA CONTE HA PAURA DEL VOTO DELLE REGIONALI ++ -