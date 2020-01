Paura per Macron: a teatro con la moglie, manifestanti tentano il blitz (Di sabato 18 gennaio 2020) Paura per il Presidente Macron e la première Dame Brigitte. La coppia presidenziale si trovava a teatro quando un gruppo di manifestanti ha tentato di entrare con la forza. A segnalare la presenza del Presidente un giornalista, che ha fatto sì che i manifestanti bloccassero la zona. Il tweet del giornalista Tutto è partito dal Tweet di un giornalista che stava passando la serata di venerdì assistendo ad uno spettacolo presso il teatro Bouffes du Nord a Parigi. Taha Bouhafs, questo il nome del giornalista, si è reso conto che, seduti poche file avanti a lui, c’erano il Presidente Macron e la Première Dame Brigitte. Je suis actuellement au théâtre des bouffes du Nord (Métro La Chapelle)3 rangées derrière le président de la république. Des militants sont quelque part dans le coin et appelle tout le monde à rappliquer. Quelque chose se prépare… la soirée risque d’être ... Leggi la notizia su thesocialpost

