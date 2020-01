Patty Pravo malata: «Non riuscivo a respirare. Ho creduto di morire» (Di sabato 18 gennaio 2020) Tra i giudici del nuovo show condotto da Milly Carlucci su Rai 1 ” il cantante mascherato ” tra i giudici c’è anche lei la ” ragazza del Piper “Patty Pravo. Resa famosissima dai suoi singoli la bambola, ragazzo triste e Pensiero stupendo. Un ritorno in TV davvero felice per la cantante che ha 3 anni dal suo esordio nel mondo musicale aveva già uno show in TV che portava il suo nome si chiamava “ricca Da schifo”. Una carriera tutta in salita per la cantante che Anno dopo anno ha conquistato il suo pubblico rendendola una vera e propria star di successo mondiale. (Continua…) Ma si sa quando si raggiungono vette molto alte è facile cadere e restare storditi da colpi che può afferrare la vita, Purtroppo questo è successo anche a Patty Pravo che qualche tempo fa ha creduto di morire di non riuscire più a vivere. Nel 2012 la cantante che il 9 ... Leggi la notizia su howtodofor

IlContiAndrea : “Chi è?” chiede Patty Pravo a Mariotto ?? #IlCantanteMascherato - Gigithebeast1 : RT @Sfigatto: ?? BIASCICA ?? NON NE AZZECCA UNA ?? DICE COSE A CASO PATTY PRAVO È LA MIA PARTE FEMMINILE. #ILCANTANTEMASCHERATO https://t.c… - Josefer38693523 : RT @Sfigatto: ?? BIASCICA ?? NON NE AZZECCA UNA ?? DICE COSE A CASO PATTY PRAVO È LA MIA PARTE FEMMINILE. #ILCANTANTEMASCHERATO https://t.c… -