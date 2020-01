Parigi | Macron nel mirino | incendio nella sua brasserie preferita dopo il blitz del teatro

Parigi - manifestanti contro la riforma delle pensioni “assaltano” il teatro dove c’è Macron : Un folto gruppo di manifestanti che si oppongono alla riforma delle pensioni francese si è dato appuntamento al teatro Bouffes du Nord di Parigi dopo aver appreso, da un giornalista militante, che in sala c'era il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron. Gli attivisti sono stati respinti dalla polizia.Continua a leggere

Parigi : Macron e Brigitte a teatro - scioperanti cercano di entrare per contestarli : Secondo quanto si è appreso, un uomo che si trovava anch'egli in sala ha postato sui social network una foto della coppia presidenziale in platea invitando i militanti ad intervenire fuori dal teatro

Macron e la moglie contestati al teatro di Parigi : tentato blitz al presidente : Sarebbe stato un giornalista a lancia l’allarme: nella serata di venerdì 17 gennaio il presidente francese Emmanuel Macron è stato contestato a Parigi. Mentre si trovava al teatro Bouffes du Nord con la moglie Brigitte, infatti, un gruppo di militanti avrebbe tentato di irrompere nella struttura. Fortunatamente, però, la Polizia è riuscita a bloccare i manifestanti e a mettere in sicurezza il presidente. Una volta rientrato ...

Parigi : sciopero contro Macron prosegue - chiuso il museo del Louvre - aggredito sindacalista : Non scioperano soltanto gli addetti ai trasporti. Nella giornata c'è stata una nuova azione di blocco dei dipendenti del museo del Louvre, contro la riforma delle pensioni

Parigi - 250.000 persone in piazza contro Macron - secondo la Cgt. La protesta non cessa : La rivolta controle riforme di Macron, iniziata prima con i gilet gialli e proseguita poi dai sindacati, non cessa, anche se perde un po' d'intensità

Parigi : nuovi scioperi contro Macron - il 24 gennaio - proclamati dai sindacati : I sindacati proclamano una giornata massiccia di sciopero e ad una manifestazione nazionale il 24 gennaio il giorno in cui il Consiglio dei ministri dovrebbe esaminare il progetto di legge

Parigi : devastazioni e incendi nella manifestazione contro Macron. C’erano anche i black bloc (video) : Gruppi di black bloc hanno compiuto incursioni incendiarie e dato fuoco ad arredo urbano, cassonetti e cartelloni pubblicitari

Parigi - pensioni : Macron cede e ritira progetto dopo scontri di piazza e incontri con i sindacati : La Confédération française démocratique du travail celebra la vittoria per aver ottenuto il ritiro delll'età di equilibrio a 64 anni nel progetto di legge per la riforma delle pensioni

Parigi : contro Macron oggi due cortei a rischio - sindacati e gilet gialli : Nella capitale, sempre senza trasporti, alle 13:30 partirà una manifestazione da place de la Nation, diretta prima alla Bastiglia, quindi a place de la Republique

Parigi : scioperi contro Macron - il governo cerca un compromesso coi sindacati : Parigi – Oggi giornata importante nella vicenda delle manifestazioni e degli scioperi che ormai da più di un mese bloccano paraticamente la Francia, in seguito alle agitazioni promosse dai sindacati contro la contestata riforma delle pensioni, voluta da Emmanuel Macron. Il premier Edouard Philippe incontra uno a duno i sindacati promotori della manifestazioni per cercare […]

Parigi - pensioni : contro Macron - flash mob delle donne di Attac (video). Tensione e lanci di lacrimogeni : Le militanti di Attac hanno intonato una canzone di protesta con un vera e propria coreografia in occasione della manifestazione di Parigi contro la riforma delle pensioni. Nel corso della manifestazioni sindacale scontri con la Polizia e lancio di lacrimogeni

Parigi : nuovo sciopero e manifestazione contro Macron - migliaia in corteo - code di auto : Nodo ancora da sciogliere, l'età di equilibrio, quei 64 anni che dovrebbero diventare necessari per ottenere la pensione a tasso pieno e che nessuno dei sindacati, neppure la moderata CFDT di Laurent Berger, intende accettare

Parigi : nuovi scioperi contro Macron - venerdì 10 incontro governo – sindacati : Dopo l'incontro, infruttuoso, di ieri col governo, i sindacati mantengono la pressione con scioperi estesi soprattutto nel settore dei trasporti, in attesa del cedimento di Macron

Parigi : nuovi scioperi contro Macron il 9 - 10 e 11 gennaio : Dopo trenta giorni non si ferma in Francia la mobilitazione dei sindacati contro la riforma delle pensioni. Cgt, Fo, Fsu e Solidaires hanno lanciato un nuovo appello per una serie di scioperi