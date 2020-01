Papa Benedetto parlerà ancora. Ecco la strategia di Ratzinger (Di sabato 18 gennaio 2020) Giuseppe Aloisi Benedetto XVI, nonostante la rinuncia, continua a dire la sua in modo pubblico. Il motivo è rintracciabile in una "guerra teologica" combattuta in Germania Il sospetto diffuso è questo: Benedetto XVI interviene nel dibattito pubblico quando "non può tacere". Una lettura che però si presta a facili strumentalizzazioni contro l'operato del Papa regnante. E allora diviene necessario ponderare bene ogni considerazione al riguardo. Di sicuro c'è come Joseph Ratzinger, dalla rinuncia di sette anni fa in poi, abbia detto la sua in numerose circostanze. Un atteggiamento che non è mai stato condiviso da chi si dice certo che l'emerito abbia pronunciato una specie di promessa di silenzio, che in realtà non è mai stata enunciata. Lo ha ricordato anche Il Foglio nell'edizione odierna, riportando una delle frasi mediante cui il "mite teologo" bavarese ha salutato per ... Leggi la notizia su ilgiornale

vaticannews_it : #18gennaio Incontro di #PapaFrancesco con alcuni pescatori di San Benedetto del Tronto. Intervista con don Bruno Bi… - vaticannews_it : #18gennaio #PapaFrancesco ha ricevuto in #udienza una settantina di pescatori di San Benedetto del Tronto, accompa… - riotta : Insomma era tutto falso, nessuna prefazione del Papa emerito Benedetto XVI al libro del cardinal Sarah che contesta… -