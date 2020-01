Paolo Del Debbio dopo il malore in diretta: le condizioni del conduttore (Di sabato 18 gennaio 2020) Paolo Del Debbio ha fatto preoccupare tutti. Durante la puntata di Diritto e rovescio di giovedì 16 gennaio, dopo circa due ore, il conduttore è stato costretto ad abbandonare la trasmissione per un forte dolore alla gamba che gli impediva di stare in piedi. Lo studio è entrato in allarme e per tutti la notizia è stato un vero e proprio choc. Il presentatore ha lasciato lo studio e il suo sostituto ha portato a termine la puntata fino all’1 di notte circa. “Ho un problema ad una gamba che pensavo di poter superare durante la puntata, invece non ci riesco. Non riesco a stare in piedi. Mi devo riposare un attimo. Ora viene Marcello Vinonuovo che è validissimo, mi sostituisce per un pochino”. Queste le parole in diretta tv di Paolo. Poi quel pochino è durato abbastanza e, nonostante la valida sostituzione, in studio ha regnato confusione e stordimento. Marcello ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

