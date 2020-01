Paola di Paola & Chiara: “Felice del glorioso passato con mia sorella” (Di sabato 18 gennaio 2020) Il duo “Paola & Chiara”, composto dalle sorelle milanesi Paola e Chiara Iezzi è durato per ben 17 anni, dal 1996 al 2013. Nei primi anni Duemila divennero molto famose con la hit Vamos a bailar. Ora però entrambe le sorelle, rispettivamente 45 e 44 anni, hanno scelto di fare altro. Ed entrambe sono molto felici. Paola è stata ospite del programma radiofonico in onda su Rai Radio 2, I Lunatici, nel quale ha raccontato qualcosa dell’esperienza artistica vissuta con la sorella. “Abbiamo tirato fuori un sacco di hit e fatto ballare un sacco di gente” ha spiegato Paola “Abbiamo fatto video sempre molto curati, dato un’immagine precisa alla nostra iconografia e tutto questo è rimasto. Paola e Chiara hanno esaurito il loro percorso e le loro cose da dire”. Paola di Paola & Chiara La 45enne continua dicendo come Chiara oggi abbia scelto di ... Leggi la notizia su notizie

