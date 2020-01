Pamela Anderson torna nei panni della bagnina sexy in uno spot tv - (Di sabato 18 gennaio 2020) Sandra Rondini In splendida forma a 52 anni l'attrice è tornata a impersonare il ruolo che le ha regalato la fama in tutto il mondo Pamela Anderson, per la gioia dei fan di "Baywatch", è tornata a vestire i panni di una sexy bagnina per uno spot di una compagnia australiana di assicurazioni. Ovviamente nello spot, nel momento del salvataggio del malcapitato in mare, corre, come faceva nel telefilm, in slow motion, mostrando un fisico perfetto e curve mozzafiato a 52 anni. L’attrice ha deciso di tornare a vestire i panni della più sexy bagnina mai vista in televisione in uno spot di Ultra Tune che sta facendo il giro del web, con migliaia di visualizzazioni e commenti entusiasti perla bella diva che ha legato per sempre il suo nome e il suo volto a uno dei telefilm cult degli anni Novanta, "Baywatch", in cui interpretava la procace CJ, sempre pronta, nel suo costume intero ... Leggi la notizia su ilgiornale

