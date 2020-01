Pallanuoto, Sandro Campagna: “Occhio al Montenegro nei quarti. Puntiamo alle Olimpiadi” (Di sabato 18 gennaio 2020) Tutto facile per il Settebello nella terza partita degli Europei di Pallanuoto a Budapest: 18-6 alla Georgia, terzo successo di fila e qualificazione ottenuta ai quarti di finale. Gli azzurri possono riposare per tre giorni in vista della sfida che sarà, molto probabilmente, al Montenegro. Le parole dei protagonisti italiani nel post partita. Sandro Campagna: “Quando si vince con 12 gol di scarto non si può essere perfezionisti in tutto. Qualche sbavatura c’è stata, soprattutto nella prima parte. Bisogna capire il perché e cercare di essere perfetti nelle tre partite che ci saranno di fronte quando non si potrà sbagliare. Abbiamo lavorato molto sulle superiorità, però dobbiamo avere nel nostro arco diverse frecce perché gli altri ci studiano e dobbiamo cercare di avere altre soluzioni. Ho chiesto attenzione in difesa, gli scontri fisici erano molto duri, Echenique ha preso ... Leggi la notizia su oasport

vitasportivait : ?? #Pallanuoto | #Budapest2020 3 su 3 per il @7belloOfficial? L'Italia ???? passa senza problemi anche sulla Georgia… - infoitsport : Pallanuoto, Sandro Campagna: “Prestazione poco convincente, poco attenti in varie fasi di gioco” - OA_Sport : Pallanuoto, Sandro Campagna: “Prestazione poco convincente, poco attenti in varie fasi di gioco” -