Pallanuoto, Italia-Georgia 18-6: tutto facile per il Settebello che vola ai quarti di finale! (Di sabato 18 gennaio 2020) E sono tre su tre. tutto facile, come previsto, per il Settebello nella terza giornata del girone preliminare agli Europei di Pallanuoto 2020. Gli azzurri si impongono nettamente sulla Georgia, per 18-6, e agguantano ufficialmente la prima piazza nel raggruppamento, che vale l’accesso ai quarti di finale. Un successo mai in discussione quello odierno, prestazione altalenante contro un avversario inferiore, ma sicuramente si sono visti dei segnali più che positivi dopo la brutta performance arrivata con la Francia. L’appuntamento ora è per mercoledì 22 gennaio: attesa nello scoprire l’avversaria (probabilmente il Montenegro). Primi minuti in gestione, poi l’Italia mette subito in chiaro le cose con il 4-1 del primo parziale tutto a firma di giocatori recchelini (Di Fulvio, Echenique, Renzuto e Luongo). Nella seconda frazione la Georgia riesce a difendersi ... Leggi la notizia su oasport

