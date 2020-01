Pallanuoto femminile, Europei 2020: Italia-Francia. Programma, orario, tv e palinsesto (Di sabato 18 gennaio 2020) Atto quinto a Budapest, in Ungheria, dove si chiuderà la prima fase degli Europei 2020 di Pallanuoto femminile: il torneo aperto con la facile vittoria del Setterosa sulla Germania e proseguito con le battute d’arresto contro Spagna ed Olanda, prima del facile successo su Israele di ieri, vedrà domani, domenica 19 gennaio, la quinta giornata dei raggruppamenti. Nella prima fase infatti le 12 squadre sono divise in due gironi da sei con le migliori quattro che andranno ai quarti di finale. L’Italia, alla ricerca del successo finale per staccare anche il pass per Tokyo 2020, (che arriverà ugualmente in caso di approdo in finale contro la Spagna, ma molto dipenderà dal tabellone che andrà a formarsi questa sera) nella prima fase deve ancora affrontare la Francia. La quinta gara contro le transalpine avrà luogo domani con inizio alle ore 11.30. La gara sarà trasmessa in ... Leggi la notizia su oasport

