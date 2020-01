Pallanuoto | Europei Budapest 2020 | Italia-Georgia vale il passaggio diretto ai quarti del

Italia-Georgia in tv oggi : orario d’inizio - programma e streaming Europei Pallanuoto 2020 : oggi si definisce la seconda fase: a Budapest, in Ungheria, è in programma la terza ed ultima giornata della fase a gironi degli Europei 2020 di pallanuoto. La rassegna continentale vedrà infatti quest’oggi, sabato 18 gennaio, le ultime otto gare della competizione per raggruppamenti maschile. Nella prima fase le 16 squadre sono state divise in quattro gironi da quattro con la prima che andrà direttamente ai quarti di finale, mentre ...

Pallanuoto femminile - Europei 2020 : Italia-Francia. Programma - orario - tv e palinsesto : Atto quinto a Budapest, in Ungheria, dove si chiuderà la prima fase degli Europei 2020 di Pallanuoto femminile: il torneo aperto con la facile vittoria del Setterosa sulla Germania e proseguito con le battute d’arresto contro Spagna ed Olanda, prima del facile successo su Israele di ieri, vedrà domani, domenica 19 gennaio, la quinta giornata dei raggruppamenti. Nella prima fase infatti le 12 squadre sono divise in due gironi da sei con le ...

Pallanuoto femminile - Europei 2020 : risultati e classifiche venerdì 17 gennaio. Il Setterosa si gioca la terza piazza con la Francia : Quarta giornata per gli Europei di Pallanuoto femminile in quel di Budapest: in terra magiara vanno a delinearsi sempre più le classifiche in vista della fase ad eliminazione diretta. Il Setterosa guidato da Paolo Zizza è riuscito finalmente a tornare alla vittoria dopo due sconfitte consecutive: le azzurre ora sono terze a pari merito con la Francia nel proprio raggruppamento ed andranno a giocarsi proprio con le transalpine la terza posizione. ...

Pallanuoto femminile - Italia-Israele 17-1. Il Setterosa certifica il passaggio ai quarti degli Europei 2020 di Budapest : L’Italia batte per 17-1 Israele nella quarta giornata della prima fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile e certifica così il passaggio ai quarti di finale della competizione. A Budapest, in Ungheria, è la serata del poker di Emmolo, con triplette per Garibotti, Aiello e Bianconi. Domenica le azzurre si giocheranno il terzo posto nel Girone B contro la Francia. Nel primo quarto servono quasi tre minuti all’Italia per ...

LIVE Italia-Israele 17-1 Pallanuoto femminile - Europei 2020 in DIRETTA : Setterosa che riscatta parzialmente le sconfitte con Olanda e Spagna : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime partite di questo Europeo. Termina qui l’incontro: Italia che domina contro un avversario nettamente alla portata: 17-1 su Israele per il Setterosa che riscatta parzialmente le brutte sconfitte con Olanda e Spagna. Domenica la sfida alla Francia, poi concentrazione sui quarti di finale. Quarto quarto 8′ Giulia Emmolo top scorer ...

LIVE Italia-Israele 16-1 Pallanuoto femminile - Europei 2020 in DIRETTA : azzurre che allungano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5′ Isreale che ora si arrende e non torna più in difesa: Bianconi non può sbagliare da pochi metri. 16-1. 5′ Cambio in porta per l’Italia: spazio per Sparano al posto di Gorlero. 4′ Gran ripartenza di Queirolo, palla per Bianconi che la mette all’angolino. 15-1. 3′ Si sblocca anche Claudia Marletta: ancora in superiorità a segno l’Italia. 14-1. 2′ ...

LIVE Italia-Israele Pallanuoto femminile - Europei 2020 in DIRETTA : impegno morbido per il Setterosa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei di pallanuoto femminile 2020: in quel di Budapest torna in acqua il Setterosa per la sua quarta partita del girone preliminare. Le azzurre alla Duna Arena sfideranno oggi alle 16.00 Israele in un match sulla carta a senso unico: c’è bisogno assolutamente di una vittoria scacciacrisi per la banda di Paolo Zizza che è reduce dalle due ...

Italia-Israele in tv oggi : orario d’inizio - programma e streaming Europei Pallanuoto femminile 2020 : Torna in acqua il Setterosa per la quarta partita degli Europei di pallanuoto femminile in quel di Budapest. Le azzurre vanno a caccia della seconda vittoria dopo quella agguantata all’esordio con la Germania: c’è bisogno assolutamente di riscatto in casa italiana dopo le battute d’arresto con Spagna ed Olanda. Sfida sulla carta semplice quella odierna con Israele. La gara sarà trasmessa in tv in chiaro su RaiSport+HD ed ...

Pallanuoto - Europei 2020 : Italia-Georgia. Programma - orario - tv e palinsesto : A Budapest, in Ungheria, è in Programma la terza ed ultima giornata della fase a gironi degli Europei 2020 di Pallanuoto: la rassegna continentale vedrà domani, sabato 18 gennaio, le ultime otto gare della competizione per raggruppamenti maschile. Nella prima fase le 16 squadre sono state divise in quattro gironi da quattro con la prima che andrà direttamente ai quarti di finale, mentre seconda e terza dovranno passare per gli ...

Pallanuoto - Europei 2020 : risultati e classifiche giovedì 16 gennaio. Pari il big match tra Spagna ed Ungheria : In acqua gli uomini a Budapest, in Ungheria, per gli Europei 2020 di Pallanuoto: il torneo maschile è proseguito oggi, giovedì 16 gennaio, con altre otto sfide. Nella prima fase infatti le 16 squadre sono state divise in quattro gironi da quattro con la prima che andrà direttamente ai quarti di finale, mentre seconda e terza dovranno passare per gli ottavi. Nel Girone A il big match premia la Croazia, che batte il Montenegro per 11-10: i ...

Europei Pallanuoto - bis del Settebello : Francia battuta 10-7 : Europei pallanuoto maschile, Francia-Italia 7-10: seconda vittoria per il Settebello vicini al primo posto nel girone. BUDAPEST (UNGHERIA) – Europei pallanuoto maschile, Francia-Italia 7-10. Bis del Settebello che continua il suo cammino a punteggio pieno nella fase a gironi della competizione e vede vicino il primo posto. Serve una vittoria contro la Georgia per cercare di non rischiare nulla e avere la possibilità di un tabellone in ...

Pallanuoto : il Settebello fa due su due agli Europei di Pallanuoto 2020. Francia battuta 10-7 : La tensione, rispetto all’esordio con la Grecia, era ovviamente più bassa. L’avversario inferiore, ma non da sottovalutare. Il Settebello in ogni caso fa due su due agli Europei di pallanuoto 2020: alla Duna Arena di Budapest gli azzurri si impongono per 10-7 sulla Francia. La Nazionale italiana resta ovviamente in vetta alla graduatoria del Girone D, a punteggio pieno: sabato l’ultimo appuntamento, con la Georgia, per chiudere ...

LIVE Italia-Francia 10-7 Pallanuoto - Europei 2020 in DIRETTA : Settebello poco concentrato ma vincente : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.33: La nostra DIRETTA si chiude qui, domani in campo il Setterosa, mentre gli azzurri torneranno in acqua sabato contro la Georgia per concludere le sfide del girone preliminare. Grazie per averci seguito e buonasera 18.32: Ci può stare un passaggio a vuoto dopo il successo contro la Grecia per la squadra azzurra, ormai concentrata già verso i quarti di finale. L’Italia ha comunque vinto ...

LIVE Italia-Francia 10-7 Pallanuoto - Europei 2020 in DIRETTA : Settebello poco concentrato ma in vantaggio nell’ultimo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8′ La Francia spreca una superiorità numerica 7′ Buona difesa azzurra 7′ La chiude Echenique!!! Dal versante destro stavolta trova l’angolo giusto sul palo più lontano per il 10-7 Italia 6′ Palo di Di Fulvio ma possesso Italia 6′ Alta la conclusione da lontanissimo di Marzouki 5′ traversa di Bodegas e adesso si soffre… 5′ Superiorità numerica ...