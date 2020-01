Pallanuoto, Europei 2020: risultati e classifiche sabato 18 gennaio. Croazia, Serbia, Ungheria ed Italia ai quarti (Di sabato 18 gennaio 2020) In acqua gli uomini a Budapest, in Ungheria, per gli Europei 2020 di Pallanuoto: il torneo maschile è proseguito oggi, sabato 18 gennaio, con altre otto sfide. Nella prima fase infatti le 16 squadre sono state divise in quattro gironi da quattro con la prima che andrà direttamente ai quarti di finale, mentre seconda e terza dovranno passare per gli ottavi. Nel Girone A la Croazia certifica l’approdo ai quarti sconfiggendo per la Slovacchia per 16-4, mentre il Montenegro supera facilmente per 10-3 la Germania portandosi nella parte di tabellone dell’Italia. Nel Girone B la Romania sorprende per 11-10 la Russia e centra gli ottavi, mentre la Serbia sconfigge l’Olanda per 11-4 e va ai quarti. Nel Girone C l’Ungheria vince per 26-0 contro Malta e conquista il primato, passando ai quarti, superando per differenza reti la Spagna, che batte per 24-7 la Turchia. Nel ... Leggi la notizia su oasport

