Pallanuoto, Europei 2020: il tabellone del Settebello e le possibili avversarie verso la zona medaglie. Serbia e Croazia dall’altra parte del tabellone (Di sabato 18 gennaio 2020) L’Italia ha vinto il Girone D nella prima fase degli Europei di Pallanuoto in corso di svolgimento a Budapest, conquistando così l’accesso diretto ai quarti di finale della rassegna continentale, evitando gli ottavi e concedendosi in questo modo un paio di giorni di più di riposo. Gli azzurri attendono ai quarti di finale la vincente della sfida tra Montenegro e Turchia, che molto probabilmente vedrà uscire vincitori i balcanici, formazione ostica ma, anche per quanto visto nella prima fase, che appare assolutamente alla portata degli azzurri. Il Settebello si trova nella parte di tabellone che ospita anche i padroni di casa dell’Ungheria, i quali però l’hanno spuntata soltanto per differenza reti sulla Spagna nella prima fase. I magiari attendono la vincente di Russia-Georgia, ma dovrebbero essere in ogni caso gli avversari più probabili degli azzurri in ... Leggi la notizia su oasport

