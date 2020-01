Palermo, Rosalia Nuara ha perso la vita mentre era incinta. (Di sabato 18 gennaio 2020) Un altro terribile dramma è accaduto a Palermo, nella clinica Triolo Zancla, dove Rosalia Nuara, giovane donna di quaranta anni, era andata lì per tenere sotto controllo la sua gravidanza, ma alla fine ha perso la vita. I medici sono riusciti a salvare la vita del suo bambino. Una vicenda terribile, che ha sconvolto l’intera popolazione, ma soprattutto i familiari della giovane vittima, che non riescono ancora a capire come sia potuto accadere un evento simile. Secondo le informazioni che sono emerse da questa tragica notizia, sembrerebbe che il tutto sia accaduto la scorsa notte, mentre Rosalia Nuara, era ricoverata nella clinica. Soffriva di diabete e visto che aveva la glicemia alta, i medici hanno deciso di per tenere sotto controllo sia lei, che il bambino che portava in grembo. La sua situazione medica non era affatto semplice. Era in stanza con altre ragazze e durante la ... Leggi la notizia su bigodino

