Palermo piange Antonino Vassallo, cori, musica e lacrime al funerale (VIDEO) (Di sabato 18 gennaio 2020) Sembrava una grande festa, invece sulle spalle degli amici c’era la bara di Antonino, il ragazzo morto la notte del 17 gennaio in un grave incidente stradale avvenuto in viale Diana, nel cuore del parco della Favorita. musica, cori da stadio, lacrime, abbracci hanno accompagnato il feretro del giovane scomparso a causa di un tragico incidente mortale. Il VIDEO realizzato da Silvana Puccio, mostra una folla di centinaia di persone che accompagna la bara di Antonio Vassallo verso la chiesa in via Sanpolo di Maria SS. Ausiliatrice dove gli è stato dato l’ultimo saluto. Antonino Vassallo Un VIDEO commovente che dimostra quanto ben voluto era questo giovane di 32 anni che aveva ancora una intera vita davanti e una carriera da dj che aveva intrapreso con grande entusiasmo. Per lui non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo in seguito all’impatto violentissimo ... direttasicilia

infoitinterno : Palermo piange Antonino Vassallo, cori, musica e lacrime al funerale (VIDEO) - quotidianodirg : Palermo piange il dj Antonio Vassallo: morto in incidente: Palermo piange il giovane Dj Antonio Vassallo, morto in…… -