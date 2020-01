Padova-Modena: probabili formazioni, quote e pronostico (Di sabato 18 gennaio 2020) Padova-Modena: probabili formazioni, quote e pronostico Padova-Modena è un match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie C, Girone B: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00 di domenica 19 gennaio allo stadio Euganeo di Padova. Il Padova deve necessariamente rialzare la testa dopo il brutto ko della prima partita dell’anno contro l’Alma Fano, nella quale ha anche perso Kresic, espulso. Un risultato negativo costituirebbe il terzo stop consecutivo per la squadra veneta, partita con il chiaro obiettivo di entrare nelle prime tre posizioni. Al momento il terzo posto è distante cinque punti, impensabile dopo lo splendido inizio di stagione dei patavini, a lungo capolista solitaria del girone. In caso di successo, inoltre, il club veneto può accorciare Vicenza e Carpi, prime due in graduatoria che si incroceranno poche ore dopo. Dall’altra ... Leggi la notizia su termometropolitico

