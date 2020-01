Padova, 18enne denuncia: “Stuprata dal cuoco”. Padre e fratello vanno al ristorante e lo pestano (Di sabato 18 gennaio 2020) Tre persone sono state denunciate a Padova: un cuoco di trentuno anni per violenza sessuale, Padre e fratello di una cameriera diciottenne per lesioni personali volontarie. Il primo avrebbe costretto la ragazza a un rapporto sessuale e gli altri due, dopo averlo scoperto, lo hanno raggiunto al ristorante e lo hanno picchiato. Una ragazza di appena diciotto anni che confessa di aver subito una violenza da parte di un collega di lavoro e i suoi familiari che, per “vendicarla”, si presentano dal presunto stupratore e lo riempiono di botte. È quanto accaduto a Padova, teatro dell’aggressione un ristorante etnico in zona Forcellini. Nei guai, denunciati dai carabinieri, sono finite tre persone: il presunto stupratore della diciottenne – si tratta di un cuoco trentunenne di origini cinesi -, il Padre di trentasette anni e il fratello sedicenne della ragazza, una giovane romena che nel ... limemagazine.eu

MauroMontaruli : RT @EttoreTreglia: Padova, 18enne stuprata dal cuoco straniero del ristorante: il padre e il fratello lo massacrano di botte: - Ladygalga1 : RT @Rassegne_Italia: Padova, 18enne stuprata dal cuoco straniero del ristorante: il padre e il fratello lo massacrano di botte: https://t.c… -