Osho | 30 anni fa moriva il controverso leader spirituale degli “uomini arancioni”

Il nuovo BiOshock sarebbe in sviluppo da anni : 2K ha annunciato di aver formato un nuovo studio per lavorare a un nuovissimo BioShock, il quarto della popolare serie di fantascienza. Non uscirà per "diversi anni", ha detto il publisher. Quello che 2K non ha detto è che questo progetto era già in lavorazione da almeno il 2015, anche se è stato riavviato da allora.La verità è che BioShock 4, nome in codice Parkside, esiste da anni, secondo quattro persone che hanno familiarità con il progetto. ...