Oroscopo Paolo Fox settimana prossima: previsioni dal 20 al 24 gennaio (Di sabato 18 gennaio 2020) Oroscopo della settimana, Paolo Fox: le previsioni di tutti i segni da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio 2020 Dalla rivista DiPiùTV “Stellare” dedicata allo zodiaco di tutto questo mese, pubblichiamo in questo pezzo piccole indicazioni relative alle previsioni settimanali di Paolo Fox dell’Oroscopo dal 20 al 24 gennaio 2020, per ognuno dei dodici segni. L’Oroscopo di Paolo Fox della prossima settimana dei nati sotto il segno del Capricorno dice che martedì la salute sarà in recupero, ma il ginocchio destro sarà più fragile, mentre le prospettive di lavoro miglioreranno, per l’Acquario, mercoledì 22. Quella di venerdì prossimo sarà una giornata utile per tutto, per coloro che sono dei Pesci, mentre all’Ariete il re degli astri consiglia di dormire il più possibile per recuperare energia lunedì. Paolo Fox, Oroscopo settimanale dal 20 al 24 gennaio: le ... Leggi la notizia su lanostratv

