Oroscopo domani Paolo Fox, 19 gennaio: le previsioni della domenica (Di sabato 18 gennaio 2020) Oroscopo Paolo Fox di domani, 19 gennaio: previsioni dello zodiaco ARIETE: con le stelle favorevoli potrebbero nascere delle belle storie d’amore. Giornata favorevole per i contatti. Hanno più energia del solito. TORO: situazione astrologica molto particolare che renderà la domenica piuttosto sottotono. Venere è tornata favorevole. Devono concentrarsi meglio sulle cose belle della vita. GEMELLI: i nuovi rapporti si riveleranno molto importanti. Sono molto più nervosi del solito. Potrebbero perdere molto tempo sul lavoro. CANCRO: mese iniziato in maniera incerta. Con Venere favorevole potranno ripartire alla grande, fa sapere Paolo Fox con l’Oroscopo di domani. Stanno per chiudere un duraturo percorso professionale. Paolo Fox, Oroscopo del 19 gennaio: le previsioni di domani LEONE: domenica che potrebbe portare a qualche perplessità in più. Sono piuttosto ... Leggi la notizia su lanostratv

