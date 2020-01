Oroscopo di oggi, Paolo Fox: previsioni del giorno (sabato 18 gennaio) (Di sabato 18 gennaio 2020) Oroscopo Paolo Fox del giorno: le previsioni zodiacali di oggi, 18 gennaio 2020, segno per segno Come ogni sabato, oggi l’astrologo più amato dagli appassionati di zodiaco non sarà in tv, dunque riprendiamo dalla rivista DiPiùTV “Stellare” alcune indicazioni sulle sue previsioni dell’Oroscopo del giorno. Lo zodiaco di Paolo Fox di oggi, 18 gennaio, dice che la situazione generale è più confortante, sentimentalmente parlando, per coloro che appartengono al segno del Capricorno, mentre tra oggi e domani i nati Acquario potrebbero avere delle intuizioni valide per il mondo del lavoro. A livello di salute coloro che appartengono al segno zodiacale dei Pesci, secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 18 gennaio 2020, sentono un po’ di stanchezza, mentre in amore per l’Ariete nella giornata odierna la Luna non è più ... Leggi la notizia su lanostratv

