Omicidio Polizzi, il killer torna libero dopo l’ergastolo. Ira della famiglia: “Questa è l’Italia” (Di sabato 18 gennaio 2020) Ira della famiglia di Alessandro Polizzi, il 24enne ucciso a Perugia nel marzo del 2013, dopo che il suo killer, Riccardo Menenti, già condannato all'ergastolo, è stato scarcerato per scadenza dei termini: "Queste cose non dovrebbero esistere. Io e la mia famiglia siamo indignati e domani andremo davanti alla corte di Cassazione a Roma. E non ce ne andremo fin quando non avremo giustizia". E il ministro Bonafede invia gli ispettori al tribunale di Firenze per accertamenti. Leggi la notizia su fanpage

