Olbia, paura in volo: atterraggio di emergenza per un aereo Air Italy (Di sabato 18 gennaio 2020) Gabriele Laganà L’aereo, diretto a Roma, è stato costretto ad effettuare un atterraggio d’emergenza ad Olbia a causa di fumo in cabina. Nessun ferito tra i passeggeri Si sono vissuti attimi di paura ieri sera intorno alle 20 su un aereo della Air Italy partito dall'aeroporto "Costa Smeralda" di Olbia alla volta di Roma. Il comandante, infatti, subito dopo il decollo è stato costretto ad effettuare un atterraggio d’emergenza a causa di fumo in cabina. Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati i passeggeri di coda che, spaventati, hanno subito allertato il personale di bordo. Il velivolo all’improvviso si è riempito di fumo e di una acre puzza di bruciato. Subito dopo la segnalazione dei passeggeri il personale di bordo ha imemdiatamente avviato le procedure di sicurezza del caso, chiedendo a tutti di chinarsi verso il pavimento per non respirare il fumo. Allo stesso ... Leggi la notizia su ilgiornale

_DAGOSPIA_ : 'SONO STATI VENTI MINUTI DI PANICO ESTREMO' – PAURA SU UN VOLO DELLA AIR ITALY PARTITO DA OLBIA...… - Notiziedi_it : Volo Olbia-Roma, paura a bordo per fumo in aereo: atterraggio d’emergenza - cronaca_news : Volo Olbia-Roma, paura a bordo per fumo in aereo: atterraggio d'emergenza -