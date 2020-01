Nuova vita per Fortnite Modalità Creativa: le novità di Liferun con la Croce Rossa Internazionale (Di sabato 18 gennaio 2020) Come succede per la sua celebre Battaglia Reale, anche Fortnite Modalità Creativa è solita mettere sul piatto una buona dose di contenuti sempre nuovi all'uscita di ogni aggiornamento. Non solo, gli sviluppatori di Epic Games in alcuni casi coinvolgono la vastissima community del loro shooter online - distribuita tra PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch - con eventi speciali e/o a tema, che hanno il merito di variare una formula di gioco ormai ampiamente collaudata. Ora che la prima stagione del Capitolo 2 sta volgendo al termine - la Season 2 dovrebbe partire il prossimo 6 febbraio -, non a caso il team di sviluppo americano ha messo a punto una Nuova iniziativa per Fortnite Modalità Creativa. Nello specifico, si tratta di un'opzione di gioco denominata Liferun, protagonista del trailer visibile poco più in basso in questo stesso articolo, diffuso prima del reveal ... Leggi la notizia su optimaitalia

