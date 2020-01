Notte fonda Napoli, la Fiorentina passeggia: i partenopei non vedono la porta nemmeno col binocolo, le pagelle (Di sabato 18 gennaio 2020) Napoli-Fiorentina – Ancora una partita deludente per il Napoli, l’ennesima della stagione. La squadra di Gattuso non vede mai la porta difesa da Dragowski e viene liquidata 0-2 da una Fiorentina cinica e molto piacevole sotto il profilo del gioco. Apre le marcature Chiesa nel primo tempo. Lo stesso figlio d’arte sbaglia il pallone del raddoppio ad inizio ripresa, chiude la gara Vlahovic con un bel sinistro a giro. Da segnalare un gol annullato a Cutrone per fuorigioco. Notte fonda per il Napoli, la cura Iachini inizia a dare i primi frutti. Napoli-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb Napoli (4-3-3): Ospina 5.5, Hysaj 4.5, Di Lorenzo 5, Manolas 5, Luperto 4; Allan 4 (56′ Demme 4.5), Fabiàn Ruiz 4.5 , Zielinski 5 (64′ Lozano 4.5); Callejon 4 (75′ Llorente 4.5), Milik 4.5, Insigne 5. All: Gattuso 5 Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 6, ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

