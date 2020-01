Nora Amile, con la storia di Samira ha rivissuto la sua dolorosa infanzia (Di sabato 18 gennaio 2020) Nora Amile racconta di essersi riconosciuta nella storia di Samira e nella sua scomparsa Nora Amile in una nota trasmissione televisiva ha raccontato che, a proposito della scomparsa di Samira, si è sentita molto toccata in quanto rappresenta un po’ la storia sua e quella di sua madre. Infatti, quando era piccola ha detto di aver subito direttamente violenze, così anche sua madre che ancora oggi ne subisce dal padre. Ecco perché si è dimostrata particolarmente sensibile a questo episodio e ha voluto raccontare davanti alle telecamere, queste sensazioni. Una storia che l’ha toccata da un punto di vista emotivo. Il motivo è che il destino di Samira, le ha fatto perdere il controllo. Infatti, la donna ha usato anche il mezzo televisivo per denunciare casi del genere ed anche per sensibilizzare alla denuncia, chi non si fa avanti. L’ex pupa di La pupa e il secchione, nata ... Leggi la notizia su kontrokultura

