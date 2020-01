«Non strumentalizziamo Bibbiano». L’appello delle Sardine alla Lega: «Rinunciamo a quella piazza: noi e voi» – Il video (Di sabato 18 gennaio 2020) «Sappiamo il caso Bibbiano sta infiammando i media. Noi abbiamo un’autorizzazione – per svolgere, il 23 gennaio, una manifestazione nella piazza del paese della Val d’Enza -, e alle 16:00 del 18 gennaio abbiamo un incontro con la questura che sta cercando di trovare una quadra per permettere sia alle Sardine che alla Lega di svolgere la manifestazione». Mattia Santori, Andrea Garreffa, Roberto Morotti e Giulia Trappoloni, tutti e quattro insieme, hanno registrato un video in cui annunciano di essere disposti ad annullare l’evento delle 6.000 Sardine a Bibbiano. Il tema è caldo perché i ragazzi bolognesi hanno “prenotato” con largo anticipo, rispetto al partito di Matteo Salvini, la piazza del paese salito alle cronache per un’indagine della magistratura su alcuni affidi dei minori. «Ma prima di quest’incontro in questura, chiediamo ... Leggi la notizia su open.online

Non strumentalizziamo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Non strumentalizziamo