Non rientra a lavoro dopo le feste: trovata morta l’ex moglie del famoso cantante italiano (Di sabato 18 gennaio 2020) All’Educandato Uccellis di Udine dove lavorava si erano preoccupati perché non la vedevano da giorni. E invece Serafina Scialò, 63 anni è stata trovata morta. La notizia è stata riportata da Il Messaggero Veneto. La donna è stata trovata senza vita in casa, a Udine. Ieri, venerdì 17 gennaio, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine, con i vigili del fuoco, hanno aperto la porta dell’appartamento e fatto la tragica scoperta. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, al momento la causa del decesso di Serafina Scialò è sconosciuta. ( dopo la foto) “Non vedendola al lavoro da giorni, – si legge sul Messaggero Veneto – qualcuno dei responsabili ha chiesto un controllo delle forze dell’ordine. Serafina Scialò, classe 1956, è stata trovata senza vita nel suo appartamento”. Serafina Scialò aveva avuto una lunga relazione con ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

