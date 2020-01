“Non me la sento”. Sanremo 2020, brutto colpo per Amadeus: il cantante rinuncia al Festival (Di sabato 18 gennaio 2020) Ancora problemi per il Festival di Sanremo, che prima di iniziare deve già fare i conti con numerose polemiche. Le prime insidie sono arrivate a causa di alcune dichiarazioni del conduttore e direttore artistico Amadeus su una delle donne che saliranno sul palco dell’Ariston, Francesca Sofia Novello. Lui aveva affermato: “Sono contento, Francesca è una sorta di scommessa personale, ero curioso, questa ragazza molto bella sappiamo essere la fidanzata del grande Valentino Rossi, ma è stata scelta da me perché – intanto la bellezza – ma vedevo la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro”. Ed ancora: “Malgrado la sua giovane età è una modella promettente destinata ad avere un grande successo”. Il presentatore tv è stato accusato di sessismo ed in sua difesa è intervenuta la moglie Giovanna Civitillo: “A volte ‘un passo avanti’. A ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

