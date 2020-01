Nike Vaporfly, le “super scarpe da running” forse vietate alle Olimpiadi: ecco perché (Di sabato 18 gennaio 2020) Le scarpe da corsa mettono le ali? No ma quasi, e per questo sarebbero da vietare. Ci sta riflettendo in questi giorni la World Athletics, la Federazione mondiale che si occupa di atletica leggera: proibire oppure no le Nike Vaporfly, un modello simile a quello con cui il keniano Eliud Kipchoge lo scorso ottobre ha corso la distanza della maratona, i 42195metri, abbattendo il mostruoso muro delle due ore (precisamente 1h59’40’’)? Le Nike Vaporfly sono costruite con una speciale miscela di schiume e una piastra di carbonio nell’intersuola con cui, chi le indossa, può correre fino al 4% più veloce di chi invece usa un altro paio di scarpe da running. Troppi vantaggi e puzza di odore tecnologico per la Federazione che starebbe valutando di lasciare le Olimpiadi di Tokyo 2020 senza le “scarpe più veloci del mondo”. La scienza nelle scarpe La questione gira attorno alla piastra in fibra di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

