Nigeriano catturato in Svizzera: era ricercato per rapina e lesioni (Di sabato 18 gennaio 2020) Federico Garau Lo straniero aveva aggredito e rapinato una coppia di fidanzati nella serata dello scorso 18 dicembre. Riuscito a far perdere le proprie tracce, è stato fermato mentre si trovava su un treno dalle autorità elvetiche, che lo hanno consegnato alla polizia di frontiera italiana È stato finalmente arrestato il 26enne Nigeriano che lo scorso mese di dicembre aveva aggredito e rapinato una coppia di fidanzati a Reggio Calabria, in località Capannina. Deciso ad evitare la cattura, lo straniero, accusato di rapina e lesioni, stava fuggendo in Svizzera. I fatti contestati, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si sono verificati durante la notte dello scorso 18 dicembre 2019. I due fidanzati si trovavano in una zona appartata a bordo della propria autovettura, quando il ragazzo ha notato la presenza di un individuo accovacciato dietro il veicolo. Preoccupato, il ... Leggi la notizia su ilgiornale

