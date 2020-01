Niccolò Fabi, la critica a Sanremo: “Un soffritto televisivo” (Di sabato 18 gennaio 2020) In occasione della consegna del Premio Faber a Roma, il cantante Niccolò Fabi ha commentato la nuova edizione di Sanremo 2020, criticando la visione troppo televisiva del cast. Niccolò Fabi, Sanremo accontenta il target Continua a tenere banco l’argomento Sanremo 2020, ma questa volta ad alimentare le polemiche sulla kermesse in programma il prossimo 4 febbraio ci ha pensato Niccolò Fabi, illustre canatante della musica italiana. Lo scorso giovedì 16 gennaio il cantante romano ha ricevuto la Targa Faber presso l’Auditorium del parco della Musica di Roma, premio alla carriera che ogni anno viene consegnato ai pià meritevoli del cantautorato italiano, e incalzato sull’argomento Sanremo ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, criticando l’impostazione troppo televisiva della kermesse: “Il cast di Sanremo mi sembra semplicemente quello che è: un ... Leggi la notizia su notizie

HuffPostItalia : Niccolò Fabi critica Sanremo: 'Un soffritto per accontentare tutti. Più televisivo che altro' - fabioferrero71 : RT @HuffPostItalia: Niccolò Fabi critica Sanremo: 'Un soffritto per accontentare tutti. Più televisivo che altro' - martinagentil9 : RT @ilfattoblog: 'Ho assistito al live di @niccolofabi ed è stato magico' [Leggi il post di un lettore #Sostenitore e scopri come diventar… -