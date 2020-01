Niccolò Fabi critica Sanremo: "Un soffritto per accontentare tutti. Più televisivo che altro" (Di sabato 18 gennaio 2020) “Il cast di Sanremo mi sembra semplicemente quello che è: un programma con una regia televisiva. Baglioni, banalmente, avrà dovuto ascoltare le ragioni della televisione, ma se è stato chiamato lui come direttore artistico, da cantante, nel bene e nel male, con i suoi gusti, però aveva sicuramente una visione più musicale. In questo caso mi sembra veramente come se avessero deciso: ‘prendiamo un po’ di aglio, una cipolla, olio...‘. Un po’ di tutto per fare qualcosa che in qualche modo sia rappresentativa di tutti i vari target di ascolto televotanti”. E’ molto critico Niccolò Fabi sul cast artistico del prossimo Festival di Sanremo.Intervistato dall’AGI, il cantante, che giovedì scorso all’Auditorium Parco della Musica di Roma ha ricevuto la Targa Faber, premio alla carriera consegnato ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Musica - Niccolò Fabi il 21 gennaio a Napoli col tour “Tradizione e Tradimento” : Ad aprile 2020 Niccolò Fabi porterà il tour ‘Tradizione e Tradimento’ in giro per l’Europa accompagnato da Roberto Angelini e Pier Cortese che con lui hanno prodotto il nuovo disco. Intanto prosegue con grande successo di pubblico e critica il tour , che registra il tutto esaurito anche per le date del 13 gennaio al Teatro Politeama Genovese di Genova e del 29 gennaio al Teatro Creberg di Bergamo. Protagonista sui palchi dei ...

Chi è Niccolò Fabi : età - carriera e vita privata del cantautore italiano : Conosciamo meglio la storia di Niccolò Fabi : ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del cantautore italiano Niccolò Fabi nasce a Roma nel 1968. Si laurea in filologia romanza all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con una tesi sulla codicologia con il massimo dei voti. Inizia a lavorare come assistente al palco […] L'articolo Chi è Niccolò Fabi : età, carriera e vita privata del cantautore ...

NICCOLO' FABI/ Il concerto : canzoni che parlano all'anima e diventano di tutti : Un uomo che comunica il suo mondo, che condivide la sua anima con un Teatro degli Arcimboldi strapieno ed attentissimo, la cronaca del concerto

BoB - Best Of Barone : 15 minuti da Red Ronnie con Cristina D’Avena - Niccolò Fabi - Stef Burns e Il Gallo & Co : Dopo la puntata del 18 novembre ritorna l'appuntamento con il BoB, Best Of Barone , che raccoglie il meglio del format di Red Ronnie di cui Optimagazine è media partner. Nella nuova puntata lo storico conduttore di Roxy Bar ha ospitato Cristina D'Avena, Niccolò Fabi , Stef Burns , Claudio "Il Gallo " Golinelli e la Gallo Band, insieme a Cicci Bagnoli e Kumi, la vincitrice di Fiat Music. La peculiarità del Barone Rosso è saper trasportare sul ...

Barone Rosso 18 novembre : Cristina D’Avena - Niccolò Fabi - Stef Burns e il Gallo : https://youtu.be/ZtFZKHCt-Ps Stasera saranno 3 ore in diretta (ma basteranno o ci inoltreremo nella notte?) davvero straordinarie per gli artisti che arriveranno: Niccolò Fabi, Cristina D’Avena e musicisti che suonano anche con Vasco Rossi: Stef Burns, il Gallo, oltre a Cicci Bagnoli, la Gallo Band… poi il Gallo mi ha detto che verrà anche Kumi. Il Barone Rosso sarà in diretta dalle 21 sulle homepage di OptiMagazine, www.redronnie.tv ...

