Niccolò Fabi critica Sanremo: “È solo un soffritto televisivo” (Di sabato 18 gennaio 2020) Niccolò Fabi critica Sanremo: “È solo un soffritto televisivo” “Il cast di Sanremo mi sembra semplicemente quello che è: un programma con una regia televisiva. Baglioni, banalmente, avrà dovuto ascoltare le ragioni della televisione, ma se è stato chiamato lui come direttore artistico, da cantante, nel bene e nel male, con i suoi gusti, però aveva sicuramente una visione più musicale. In questo caso mi sembra veramente come se avessero deciso: ‘prendiamo un po’ di aglio, una cipolla, olio…’. Un po’ di tutto per fare qualcosa che in qualche modo sia rappresentativa di tutti i vari target di ascolto… dei televotanti”. A parlare, non lesinando osservazioni critiche ma anzi scagliandosi contro l’evento televisivo più atteso dell’anno, è Niccolò Fabi. Il cantante, intervistato da Agi, si è espresso in particolare sul ... Leggi la notizia su tpi

