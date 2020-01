Nessun miglioramento dell'aria dopo 4 giorni di blocco totale del diesel. Roma spera in pioggia e vento (Di sabato 18 gennaio 2020) Anche ieri, come giovedì, le centraline Romane in cui è stato rilevato uno sforamento dei Pm10 sono state 11 su 13. Lo attestano gli ultimi dati Arpa. Ieri in città è stato l’ultimo di quattro giorni di limitazioni del traffico con blocco dei diesel fino agli Euro 6. Le previsioni di un miglioramento della qualità dell’aria, con possibile rientro nei parametri a partire dall’inizio della prossima settimana, sono ora affidate al cambio delle condizioni atmosferiche: precipitazioni e venti per disperdere le polveri sottili. Anche se per domani è già prevista una ‘domenica ecologica’ con altre misure di contenimento delle emissioni.Lunedì le centraline con valori oltre la soglia erano otto su tredici, martedì e mercoledì erano nove su tredici. Giovedì e venerdì - invece di ... Leggi la notizia su huffingtonpost

