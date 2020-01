Nella vasca da bagno saluta «il gruppo del revenge porn». Salvini lo difende: «Non mi occupo delle scelte sessuali altrui» (Di sabato 18 gennaio 2020) «Che problema c’è a stare in vasca da bagno e bersi un rum? Non è reato». E il revenge porn? «Non entro nell’argomento, non mi interesso dei gusti sessuali altrui». Così l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha commentato – difendendolo – il post pubblicato giorni fa dall’ex consigliere comunale, ora in corsa per un posto da consigliere regionale, Alfio Baffa. Il candidato della Lega in Calabria aveva fatto notizia per aver diffuso un video in cui, mentre se ne stava in panciolle in una vasca, col sigaro in mano e la bottiglia di rum a portata di mano, goliardicamente salutava gli amici della chat intitolata “revenge porn”. La clip era diventata subito virale, scatenando polemiche e indignazione. Ma Baffa, stolido delle sue convinzioni, si era giustificato così, con un lungo post su Facebook: In merito al video ... Leggi la notizia su open.online

