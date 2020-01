NBA 2020, i risultati della notte (18 gennaio): Doncic trascina Dallas, ai Thunder non basta Gallinari (Di sabato 18 gennaio 2020) Sette partite nella notte nell’NBA e, ancora una volta, protagonista assoluto è Luka Doncic, che... L'articolo NBA 2020, i risultati della notte (18 gennaio): Doncic trascina Dallas, ai Thunder non basta Gallinari proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

Gazzetta_NBA : #Nba Non basta un super @gallinari8888, Thunder ancora ko. Sconfitti pure gli Spurs di @marcobelinelli - sportli26181512 : NBA, risultati della notte: Doncic show contro Lillard, Gallinari e Belinelli ko in casa: Luka Doncic firma 8 tripl… - sportface2016 : #NBA | Quarta vittoria di fila per #Dallas , non sono sufficienti 27 punti di #Gallinari contro gli #Heat -