Nazionale, faccia a faccia Mancini-Sacchi: la rivoluzione dell’Italia, i singoli verso Euro 2020 ed il problema terzini (Di sabato 18 gennaio 2020) “Favorite? L’Inghilterra e’ cresciuta, ma a fine stagione paga sempre la stanchezza. La Francia mondiale e’ ancora giovane. La Spagna ha sempre il suo calcio. Speriamo vinca la meno forte…”. Incontro tra Arrigo Sacchi e Roberto Mancini, organizzato dalla “Gazzetta dello Sport”, interessante scambio di battute. ‘L’Italia non puo’ vincere, ma contro l’Italia puoi perdere’. E’ questo che dobbiamo cambiare: pensare che senza prendere gol prima o poi uno lo facciamo. Il primo giorno dissi alla squadra: ‘Dobbiamo fare qualcosa di diverso, altrimenti della Nazionale alla gente non freghera’ piu’ nulla: non possiamo continuare a vincere 1-0. Rischiamo e, se prendiamo gol, pazienza’. Ai giocatori piace giocare per attaccare e vincere. In Nazionale si divertono. Infatti mi hanno ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

