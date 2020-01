Napoli Primavera, domani sfida salvezza a Pescara: la preview del match (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – La quindicesima giornata del Campionato Primavera 1 regala lo scontro diretto per la salvezza tra il Pescara di Legrottaglie, terzultimo, ed il Napoli di Baronio, fanalino di coda. Gli azzurrini non vincono dal 7 dicembre scorso, giorno in cui si imposero per 3-0 sul campo del Genoa. Non va meglio ai Delfini, il cui ultimo successo risale al 9 dicembre: 3-1 casalingo contro il Bologna. Il match si giocherà domattina alle 10.00 al C.S. Delfino Pescara di Città S.Angelo. Di seguito le probabili formazioni: Pescara: Sorrentino, Quacquerelli, Marafini, Cipolletti, Martella, Camileri, Mercado, Diambo, Masella (Tringali), Pavone, Chiarella. All: Legrottaglie. Napoli: Idasiak, Zanoli, Senese, Manzi, Zedadka, Labriola, Marrazzo, Vrikkis, Vrakas, Vianni, Sgarbi. All: Baronio. L'articolo Napoli Primavera, domani sfida ... Leggi la notizia su anteprima24

