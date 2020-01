Napoli, Marco Montemagno in tour per il suo nuovo libro “Lavorability” (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – “Marco Montemagno, imprenditore digitale con un seguito di oltre 2,5 milioni di fan, con il suo secondo libro “Lavorability – 10 abilità pratiche per affrontare i lavori del futuro” – sarà a Napoli in tour lunedì 20 gennaio per presentare il volume in tre diverse location: ore 11.00, Libreria Raffaello, via Michele Kerbaker, 35; ore 14.30, Università degli studi di Napoli Federico II – Aula Magna Complesso di San Giovanni a Teduccio, Corso Nicolangelo Protopisani, 70; ore 17.30, Teatro Mediterraneo – via Kennedy, 54. Montemagno ci porta in un viaggio alla scoperta delle professioni a venire e, soprattutto, alla riscoperta del senso buono e pratico, per tornare a coltivare le principali abilità che, a prescindere dai cambiamenti futuri, ci aiuteranno ad affrontare ... Leggi la notizia su anteprima24

damore_marco : 20 anni di tournée. Viaggio soprattutto in treno. Causa ritardi,penso di aver sprecato almeno 5 anni nelle stazioni… - sinapsinews : Marco Montemagno a Napoli per il tour di presentazione del suo secondo libro 'Lavorability' - Naysex4 : RT @BarebackMerman: Marco Napoli & Anderson Mason #FamilyDick #bareback -