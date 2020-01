Napoli, Gennaro Gattuso dopo la partita: “Pensavamo di esserne usciti, invece siamo ancora malati” (Di domenica 19 gennaio 2020) Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina. “Non c’è stato nessun passo indietro. Nel primo tempo abbiamo fatto qualcosina. Oggi bisogna chiedere scusa ai tifosi e alla città, è stata una prestazione imbarazzante. Per un allenatore è difficile spiegare quest’involuzione. Nelle ultime gare abbiamo fatto prove migliori, oggi qualcosina solo per 20-25 minuti. siamo stati inguardabili. Anche il San Paolo non ha aiutato. Non pensiamo al San Paolo. siamo privilegiati, giochiamo a calcio, facciamo un lavoro che da bambini era gioco. Non cerchiamo alibi. Il primo responsabile sono io, devo analizzare cosa non funziona”. “Il problema non è uno o due giocatori. Sembra che ci siamo incontrati stamattina, ci siamo messi la maglia e siamo andati in campo. Non possiamo continuare così, abbiamo toccato il fondo. ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

Squawka : Napoli's Serie A results since Gennaro Gattuso was appointed manager: ? Napoli 1-2 Parma ? Sassuolo 1-2 Napoli ? N… - OptaPaolo : 4 - Prima di Gennaro #Gattuso, l’ultimo allenatore ad aver perso 4 delle prime 5 gare alla guida del #Napoli in Ser… - claudioruss : Tapiro d'Oro per #Gattuso: 'La colpa è mia, ma arriveranno momenti migliori: bisogna stringere i denti e lavorare.… -