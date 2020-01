Napoli-Fiorentina: Sky ribalta, Luperto centrale e Di Lorenzo a sinistra (Di sabato 18 gennaio 2020) Arrivano da Sky Sport le conferme della formazione che Gattuso metterà in campo questa sera contro la Fiorentina Non dovrebbero esserci sorprese, anche per le numerose assenze dovute agli infortuni che tengono fermi ai box numerosi calciatori azzurri. Qualche dubbio in più per la Fiorentina di Iachini, che ripartirà dal 3-5-2 che ha eliminato l’Atalanta in Coppa Italia: in attacco ci sarà il tandem Chiesa-Cutrone, mentre in mediana spazio a Castrovilli, Pulgar e Benassi con Lirola e Dalbert sui lati. Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Caceres, Pezzella, Milenkovic; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone. L'articolo Napoli-Fiorentina: Sky ribalta, Luperto centrale e Di Lorenzo a sinistra ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

