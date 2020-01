Napoli-Fiorentina, Serie A: probabili formazioni, pronostici (Di sabato 18 gennaio 2020) Napoli-Fiorentina è l’anticipo del sabato sera della ventesima giornata di Serie A. Si affrontano due delle principali delusioni del girone di andata, due squadre che hanno cambiato allenatore sperando di migliorare in quello di ritorno: statistiche, probabili formazioni e pronostici. Napoli – Fiorentina sabato ore 20:45 Ancora è presto per giudicare, ma finora Iachini è stato più bravo di Gattuso a subentrare a campionato in corso, migliorando velocemente i risultati della Fiorentina, cosa che al collega non è riuscita alla guida di una squadra potenzialmente più forte. La Fiorentina con il nuovo allenatore, subentrato a Montella, ha pareggiato a Bologna subendo l’1-1 in pieno recupero, ha poi vinto in casa contro la Spal e ha eliminato l’Atalanta negli ottavi di finale di Coppa Italia, segnando il gol decisivo pur giocando in dieci contro undici. ... Leggi la notizia su ilveggente

