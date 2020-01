Napoli Fiorentina LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di sabato 18 gennaio 2020) Allo Stadio San Paolo, la 20ª giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Luigi Fontana, inviato a Napoli) – Allo Stadio San Paolo, Napoli e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Napoli Fiorentina 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Napoli Fiorentina 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

MarcoBovicelli : #Roma,primi contatti per #Politano: sondato già in caso di cessione di #Under, da battere la concorrenza di #Milan(… - skillandbet : ???? Napoli - Fiorentina ? ? #Pronostici Vincenti ?? Probabili Formazioni ? Confronto Quote ?? Bonus Senza Deposito ??… - Fiorentinanews : #Graziani : 'Ho trovato assurda la presa di posizione di #Montella con #Benassi . Adesso la squadra ha più fiducia'… -