Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni: tante novità in difesa (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – La gara di stasera al San Paolo contro la Fiorentina aprirà il girone di ritorno degli azzurri. Numerose novità in difesa per mister Gattuso. Con il ritorno di Luperto, Di Lorenzo si sposta nella sua posizione naturale, quella di terzino destro. Viste le assenze di Mario Rui e Ghoulam invece, Hysaj dovrebbe essere adattato a sinistra. Ancora titolare Ospina, che sembra dare più garanzie nella costruzione del gioco dal basso rispetto a Meret. Nessun cambiamento invece dalla mediana in su. Allan, Fabian Ruiz e Zielinski a comporre il centrocampo. Soliti noti anche davanti: Callejon, Milik ed Insigne, con Lozano e Llorente in panchina. Di seguito quindi le probabili formazioni del match. Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, ... Leggi la notizia su anteprima24

acffiorentina : | ?? | Viola in viaggio verso Napoli #ForzaVIola #NapoliFiorentina #Fiorentina - MarcoBovicelli : #Roma,primi contatti per #Politano: sondato già in caso di cessione di #Under, da battere la concorrenza di #Milan(… - Dalla_SerieA : Napoli-Fiorentina, preview e probabili formazioni: emergenza difesa, Luperto centrale o terzino? -… -